За высказыванием Рынски последует должная реакция – Генпрокуратура
Москва, 27 Декабря 2016, 10:33 — REGNUM Генеральная прокуратура России проверит высказывания блогера Божены Рынски по поводу погибших в авиакатастрофе самолёта Ту-154 над Чёрным морем и даст им правовую оценку. Об этом после обращения в ведомство члена Общественной палаты России Артёма Кирьянова сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
«Сообщению Божены Рынски, опубликованному в её персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования», — сказал Куренной.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рынски, узнав о гибели в авиакатастрофе сотрудников НТВ, не скрывала своей радости и написала об этом в своём Facebook. Со дня катастрофы она выложила в своём аккаунте ряд злорадных публикаций, перемежающихся постами о животных.
Рынски в соцсети уточнила, что, по мнению Facebook, её публикация «не нарушает правила сообщества». «Но является нетактичной и просит ограничить круг людей, которым она доступна», — отметила она.
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После очередного злорадного поста российские общественники начали сбор подписей под петицией о выдворении Рынски из России. Под электронным документом собрано более 85 тысяч подписей.
Стоит отметить, что Рынски радуется лишь по поводу журналистов НТВ, летевших в самолёте, считая, что всем сотрудникам этой телекомпании не место среди живых. Она сожалеет о гибели в катастрофе других людей и задаётся вопросом, почему судьба так распорядилась, «наказав» «плохих» и не пожалев «хороших».
Напомним, среди погибших в авиакатастрофе были журналисты трёх телеканалов. Также погибли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, члены экипажа, — всего в самолёте находились 92 человека.
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