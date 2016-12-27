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Сгоревший кинотеатр и зимний сад в Астрахани восстановят уже в 2017 году

Общество
Ситуация после пожара нормализуется

Астрахань, 27 Декабря 2016, 10:13 — REGNUM  В Астрахани на месте пожара в кинотеатре «Октябрь» ведутся работы по утеплению здания и спасению уникальных растений из зимнего сада. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве культуры и туризма 27 декабря, возобновить подачу электроэнергии в здание планируется уже к вечеру сегодняшнего дня.

Пока же для сохранения микроклимата в саду установлены 12 тепловых пушек. Пальмы укрывают плёночным покрытием.

Также сейчас решается вопрос о временной кровле зимнего сада, это будет либо пленочное покрытие, либо брезентовое.

Большая часть пальм от пожара не пострадала. По оценке специалистов, из 12 экзотических деревьев сгорело только одно, два находятся в проблемном состоянии, за ними наблюдают специалисты, есть все шансы, что растения восстановятся. Четыре веерных пальмы и пять финиковых от пожара не пострадали. Об этом было заявлено на первом заседании комиссии комиссию по ликвидации крупного пожара в астраханском кинотеатре «Октябрь».

Также по теме: МЧС: Пожар в здании астраханского кинотеатра потушен полностью

От пожара в кинотеатре Астрахани пострадал зимний сад с редкими растениями

Как сообщил глава комиссии, председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов, возгорание произошло в малом зале кинотеатра «Модерн», который является частью киноконцертного комплекса «Октябрь». Это подтвердили эксперты. Стало ли причиной возгорания короткое замыкание и из этого ли помещения начал распространятся огонь, предстоит выяснить и подтвердить следователям.

Маркелов отметил, что пожарные действовали профессионально и ликвидировали пожар с минимальным ущербом для здания. В ходе пожара в «Октябре» значительно пострадал зимний сад, который является одной из главных достопримечательностей не только Астрахани, но и России. Пришлось разобрать часть крыши, разбиты стёкла, сгорели конструкции из горючего материала.

Работы по восстановлению здания будут проводится в круглосуточном режиме. Уже сегодня кровлю кинотеатра, боковые конструкции строители начнут перекрывать специальным материалом. Восстановить здание планируется в следующем году.

В дальнейшем будет произведена его реконструкция «с учетом изменившихся обстоятельств», добавил Константин Маркелов.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в здании кинотеатра «Октябрь» в центер Астрахани поступило дежурному ГУ МЧС в 01:47 местного времени (00:47 мск) 26 декабря. Присвоенная пожару вторая категория сложности была повышена впоследствии до третьей. Возгорание пожарные тушили более пяти часов. Ликвидировать открытое горение удалось лишь к 06:05, а в 07:17 местного времени пожар был полностью ликвидирован. Из 1,8 тыс. кв. метров здания огнем было повреждено 1,2 тыс. кв. метров.

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