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Запрет продажи алкоголя лицам до 21 года одобряют 77% граждан РФ: опрос

Общество
Опрос ВЦИОМ
Дно бутылки
DomenicBlair
Дно бутылки

Москва, 27 Декабря 2016, 10:13 — REGNUM  За повышение в России минимального возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года высказываются три четверти граждан (77%). В последние три года уровень поддержки предложения находится на уровне выше 70%. Негативно воспринимают идею 17% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Женщины (82%), люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45−65-летних) чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, нежели мужчины (71%) и молодежь (68% среди 18−24-летних). В возрастной группе от 18 до 21 года доля одобряющих предложение составляет 61%.

Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников (кроме Москвы и Питера) — 82%, меньше — среди москвичей и петербуржцев (74%) и жителей малых городов (74%).

Опрос проведен 23 августа-19 сентября 2016 года в 272 населенных пунктах, в 69 областях, краях и республиках России. Объем выборки 6000 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18−65 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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