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Еще один лайнер начнет курсировать между КНР и спорными островами в ЮКМ

Общество
Китай продолжает развивать туристическую инфраструктуру на островах Сиша и Наньша

Санья, Китай, 27 Декабря 2016, 10:03 — REGNUM  С марта 2017 г. круизный лайнер Changle Princess начнет курсировать между китайской провинцией Хайнань и спорными островами Сиша и Наньша, которые Пекин продолжает считает «исконно китайской территорией». В настоящее время на острова заходят еще 2 китайских лайнера, интерес туристов к островам в Южно-Китайском море продолжает расти.

Согласно данным, опубликованным туристическим бюро провинции Хайнань, новый лайнер, длина которого составляет более 126 метров, сможет перевозить до 1 тыс. пассажиров. На судне будут расположены многочисленные бары, рестораны, чайные комнаты, магазины, а также концертный зал, пишет «Чжунго жибао».

Помимо пассажиров, корабль сможет принять на борт до 100 легковых автомобилей, благодаря чему путешествовать по островам туристы смогут на личном транспорте. Ожидается, что судно будет отправляться из Санья каждые 2 недели, длительность круиза составит около 7−10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 ноября Банк развития КНР выделил муниципалитету г. Саньша — административной столицы спорных островов Сиша, Чжунша и Наньша в Южно-Китайском море — кредит в размере 100 млн юаней на развитие городской инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский банк выделил 100 млн на развитие спорных территорий в ЮКМ

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Территориальный спор вокруг островов в Южно-Китайском море
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