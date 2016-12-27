Вторник, 27 Декабря 2016 года
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Названа стоимость второй ветки метро Екатеринбурга

Общество
Идёт поиск инвесторов

Екатеринбург, 27 Декабря 2016, 10:02 — REGNUM  Стоимость второй ветки метро Екатеринбурга может составить порядка 40 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами и банками. Потенциальные инвесторы есть. С ними работают городские и областные власти.

Также не исключается выпуск облигаций и привлечение денег под них. Напомним, строительство метро в Екатеринбурге не ведётся уже несколько лет. Причина в отсутствии денег. Надежды на федеральную помощь не оправдались.

Первая ветка метро тоже была достроена не до конца. Изначально её планировалось завершить остановкой «Уктусские горы». Но пока эти планы несбыточные. Официально, строительство первой ветки уже завершено.

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Строительство метрополитена
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