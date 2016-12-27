Школьницу из Якутии ударило током на новогоднем утреннике

Якутск, , 10:07 — REGNUM Ученица школы посёлка Солнечный в Усть-Майском районе Якутии госпитализирована после удара током, который получила, выступая на новогоднем празднике. В момент удара девятиклассница держала в руках микрофон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

Сейчас девочка находится в районной больнице, ей состояние стабильно. Причины происшедшего выясняются. Проводится проверка. Микрофон изъят на экспертизу, изучается оборудование, использовавшееся во время праздника.