В новгородских Боровичах 14 детей-сирот получили квартиры по решению суда

Всего в новом доме на улице Потерпелицкой предоставили жильё 18 детям-сиротам

Боровичи, Новгородская область, , 09:38 — REGNUM В городе Боровичи Новгородской области квартиры в новом 3-этажном доме по улице Потерпелицкой, 20, получили 18 детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, ключи от новых квартир детям-сиротам вручил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

В соседнем доме, №18, новое жильё получили жители 11 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В прокуратуре Новгородской области ИА REGNUM уточнили, что 14 детей-сирот ждали положенного им жилья с 2015 года. По данным ведомства, администрация района не обеспечила их жильём своевременно в нарушение требований действующего законодательства, поэтому дети-сироты были вынуждены проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

«По данному факту межрайонная прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании администрации обеспечить сирот жильём. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-центра правительства Новгородской области, в 2016 году Боровичскому району были выделены средства на обеспечение жилыми помещениями 28 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В июне 2016 года 10 из них были вручены ключи от квартир в посёлке Прогресс.