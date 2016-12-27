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В Чувашии стали реже рожать

Общество
Число родившихся превысило число умерших на 2% (в январе-ноябре 2015 года — на 5,1%)

Чебоксары, 27 Декабря 2016, 09:31 — REGNUM  В Чувашии в январе-ноябре 2016 года родились 15 169 человек. Это на 3,4% (или на 536 человек) меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Умерли 14 873 жителя — снижение на 0,5% (или на 71 человека). Число родившихся превысило число умерших на 2% (в январе-ноябре 2015 года — на 5,1%). Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Как и ранее, прирост населения произошёл только в трёх муниципалитетах: в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе. В остальных муниципалитетах наблюдается убыль населения, наибольшая — в Шумерлинском, Порецком, Красночетайском, Алатырском и Козловском районах. В целом в Чувашии естественный прирост обеспечен за счёт роста городского населения.

Среди родившихся 5634 ребёнка (37,1% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 6860 младенцев (45,2%) — вторыми, 2025 детей (13,4%) — третьими, 650 детей (4,3%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 49 младенцев (как и в январе-ноябре прошлого года), из них 21 младенцев — в результате отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, 12 — от врождённых аномалий.

Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (35,1% всех умерших), внешние причины смерти (13,6%), новообразования (12,7%), болезни органов пищеварения (6,3%) и болезни органов дыхания (5,3%). В структуре внешних причин смерти наибольшую долю занимают алкогольные отравления, дорожно-транспортные происшествия и самоубийства.

По итогам девяти месяцев заключено 6325 браков (снижение на 22,7%, или на 1858) и зарегистрировано 3720 разводов (рост на 2,3%, или на 83).

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