Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир

Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM Деревня Серебрянка Свердловской области может обрести дорогу во внешний мир уже в 2017 году. Это следует из заявлений губернатора региона Евгения Куйвашева после того, как вопрос об отсутствии дороги был задан на пресс-конференции президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О проблемах села главе государства сообщил один из местных журналистов. Путин пообещал обратить внимание губернатора Куйвашева на дорогу в Серебрянку. «Очень жаль, что местное руководство (в том числе и региональное) самоустраняется от решения подобных вопросов», — сказал президент.

Куйвашев смотрит на ситуацию оптимистично. По его словам, 11 млн рублей были выделены в 2016 году. На них в 2017-м планируется ремонт и укрепление отдельных участков дороги. Соответствующее поручение уже дано Минтрансу региона.

При этом губернатор отмечает, что стоимость дороги до деревни составляет около 1,5 млрд рублей. Это сопоставимо с ежегодными расходами на капитальный ремонт всех дорог области. А отдача от дороги ожидается невысокой — всего порядка 300 автомашин в сутки.

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