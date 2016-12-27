ВИЧ-инфицированных не будут брать на принудительный учет

Минюст направил доклад правительству РФ, в котором говорится, что введение такой меры не поддерживает общественность, ведомства и научные сообщества — наоборот, это может способствовать распространению заболевания

Москва, , 09:23 — REGNUM Минюст не считает целесообразным введение обязательной постановки на учет ВИЧ-инфицированных и применение административных мер к тем, кто уклоняется от этого, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Минюст направил доклад правительству РФ, в котором говорится, что введение такой меры не поддерживает общественность, ведомства и научные сообщества — наоборот, это может способствовать распространению заболевания.

«Анализ показал, что идея о введении обязанности ВИЧ-инфицированных вставать на учет, а также об установлении административной ответственности за уклонение не поддержана в целом», — говорится в документе. Согласно действующему законодательству, ВИЧ-инфицированные не обязаны при диагностировании заболевания становиться на учет, также добровольным является обращение за терапией.

В докладе Минюста приводится, в частности, и позиция Роспотребнадзора, который считает, что «элементы принуждения и давления на людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не будут способствовать созданию доверительных, партнерских отношений между медучреждением и пациентом».

«Участниками обсуждения отмечено, что введение предполагаемых мер с большой долей вероятности приведет к негативным последствиям — уходу ВИЧ-инфицированных лиц в тень», — заключили в Минюсте.

Ранее уведомление о начале разработки законопроекта было размещено Минздравом РФ на сайте regulation.gov.ru. По данным ведомства, это была «экспертная инициатива», а Минздраву в рамках обсуждения проекта госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции было поручено проработать все предложения.