Ситуация в детском доме в Северной Осетии требует вмешательства властей

Владикавказ, , 08:46 — REGNUM Станет ли лучше положение дел в детском доме в Моздоке после критики главы Северной Осетии? Ответ на этот вопрос будет дан уже в скором времени. Ситуация в учреждении настолько плачевная, что руководитель республики Вячеслав Битаров предложил оценить качество управления детским домом и принять кадровые решения.

С таким поручением он обратился к вице-премьеру Анатолию Полякову, исполняющему обязанности главы администрации местного самоуправления Моздокского района Олегу Хабалову и руководителю Министерства образования Ирине Азимовой, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Здание построено в 1963 году. Все помещения детского дома, в том числе комнаты для сна и отдыха, учебные классы, не соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм. Также в полном упадке находится система коммуникаций.

«Детей надо срочно переводить в город или же в оперативном порядке проводить здесь ремонт — так дальше продолжаться не может», — заявил Битаров, отметив, что вопрос о ситуации в детском доме поднимался не раз, однако с тех пор внятных предложений по решению проблемы не поступило, и ни в одну из федеральных программ учреждение так и не попало.

Как отметил глава региона, он уверен, что «ни один из работников учреждения не воспитывает своих детей в таких условиях, и поэтому есть претензии к сотрудникам и конкретно к руководителю».

Вопрос о капитальном ремонте здания детского дома, очевидно, будет решен уже в будущем году.

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