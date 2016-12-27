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«Нравственный хакер» нашёл слабое место сайта Визового центра РФ в США

Общество
Кибервзломщик заявил, что не будет разглашать данные, поскольку занят поиском уязвимости сайтов

Вашингтон, 27 Декабря 2016, 07:47 — REGNUM  Хакер Kapustkiy заявил, что ему удалось взломать базу данных Российского визового центра в США. Разглашать сведения он не будет, сообщает BuzzFeed News.

Кибервзломщик получил доступ к данным трёх тысяч человек — клиентов центра: к их именам, адресам электронной почты, а также к их логинам и паролям. Он разместил на своей странице в соцсети скриншот из базы данных.

Хакер назвал цель своего взлома — поиск уязвимости сайтов. Он не собирался разглашать полученные данные или пользоваться ими для своих личных целей.

«Я хочу, чтобы администраторы сайта больше заботились о безопасности и понимали, к каким последствиям ведёт взлом данных», — сообщил он.

Издание проверило, действительно ли имена из базы данных принадлежат клиентам центра. Сотрудники издания связались с людьми, чьи фамилии фигурируют в скриншоте, и убедились в том, что они действительно клиенты центра — это подтвердили пять человек.

Уточняется, что Kapustkiy представил себя членом хакерской группы New World Hackers. По его словам, ему 17 лет. Себя он считает «нравственным хакером».

Читайте ранее в этом сюжете: Хакер-подросток заявил о взломе базы данных визового центра России в США

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