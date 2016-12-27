Авиакомпания Korean Air упростит правила использования электрошокеров
Сеул, 27 Декабря 2016, 07:43 — REGNUM Крупнейшая южно-корейская авиакомпания Korean Air ужесточит правила безопасности на борту самолета в отношении буйных пассажиров, сообщает 27 декабря Reuters.
«Мы решили пересмотреть условия применения электрошокеров, чтобы члены экипажа могли быстро и эффективно справиться с насильственными действиями и нарушениями поведения пассажиров на борту самолета», — говорится в заявлении Korean Air.
Ранее члены экипажа могли использовать электрошокер только в ситуации, когда под угрозой находится жизнь члена экипажа, пассажира или безопасность полета. Новые правила упростят процедуру использования электрошокера.
Напомним, на прошлой неделе американский рок-певец Ричард Маркс заявил на своей странице в Facebook, что во время полета из Вьетнама в Южную Корею ему лично пришлось вмешаться, чтобы успокоить пассажира, напавшего на членов экипажа и других пассажиров.
Жена Маркса, Дэйзи Фуэнтес, которая находилась в самолете вместе с мужем, пожаловалась, что члены экипажа авиакомпании Korean Air были не подготовлены, не умели пользоваться электрошокером и долго не могли справиться с буйным пассажиром.
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