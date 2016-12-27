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Петицию с требованием выдворить из РФ Рынски подписали 70 тыс. человек

Общество
Для дальнейшего хода петиция должна набрать 75 000

Москва, 27 Декабря 2016, 07:23 — REGNUM  Петицию о том, чтобы лишить российского гражданства блогера Божену Рынски и выдворить за пределы государства после её высказываний о погибших при крушении Ту-154 сотрудников НТВ, подписали уже более 70 тысяс человек. Сбор подписей идёт на сайте change.org.

На сайте размещено одно из высказываний Рынски, которые она сделала в соцсети, узнав о гибели людей в катастрофе самолёта Ту-154, потерпевшего крушение над Чёрным морем. «Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ… Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», — написала она.

«Лишить Российского гражданства Божену Рынскую и выдворить за пределы страны», — требуют авторы петиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рынски в своём Facebook сделала ряд постов, в которых упорно выражается возмущение деятельностью сотрудников телекомпании НТВ и радость по поводу гибели представителей этого телеканала. Она считает, что высшие силы «заступились» за неё и «покарали» её обидчиков. Несмотря на резко негативную реакцию общественности, она продолжает свои записи.

«Помните — ВАШ БОРТ ВАШ ЖДЕТ. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка», — написала она.

Напомним, 25 декабря самолёт Ту-154 Минобороны, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура проверит высказывания Рынски о жертвах катастрофы Ту-154

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