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В Приморье после четырёх месяцев снят режим ЧС

Общество
Пострадавшие в результате наводнения граждане получили выплаты — власти

Владивосток, 27 Декабря 2016, 07:16 — REGNUM  В Приморье с сегодняшнего дня, 27 декабря, снят режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, действовавший на территории ряда муниципальных образований в течение четырёх месяцев. На местных уровнях, как и прежде, режим ЧС продолжает действовать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Накануне постановлением губернатора на территории 27 муниципальных образований был снят режим ЧС регионального значения, он действовал на протяжении четырёх месяцев. Тем не менее, местный режим ЧС в ряде случаев всё ещё действует.

По данным краевой администрации, выплата компенсаций пострадавшим в результате разрушительного тайфуна «Лайонрок» гражданам уже завершена, то же самое касается основных восстановительных работ на территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как на Приморский край обрушились сразу несколько тайфунов, был введён режим ЧС федерального масштаба, он действовал с 2 сентября по 2 октября. В зону разрушительного наводнения попали 27 из 34 муниципалитетов или 170 населённых пунктов. От электроснабжения были отключены 56 населённых пунктов, связь прервалась с 51 населённым пунктом.

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В середине декабря губернатор Приморья Владимир Миклушевский оценил сумму ущерба от наводнения более чем в 7 миллиардов рублей, только на восстановление дорог потребуется около 3,7 миллиардов рублей, выплаты пострадавшим — 1,3 миллиард рублей.

На минувшей неделе кресла вице-губернатора Приморья лишился Сергей Сидоренко. Ранее он был задержан правоохранительными органами, его обвиняют в мошенничестве особо крупного размера. По некоторым данным, Сидоренко завысил ущерб от тайфуна «Лайонрок» и перевёл 40 миллионов рублей на счета подконтрольных фирм.

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