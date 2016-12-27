В США — день массовых драк в торговых центрах

Полиция пока не может ответить, что стало причиной вспышек насилия сразу в нескольких торговых центрах страны

Хартфорд, США, , 06:38 — REGNUM Из разных штатов сообщают о новых массовых драках в торговых центрах США, передает Associated Press 27 декабря.

Так, кроме массовой драки в торговом центре в Северной Каролине появились сообщения о драках в торговом центре в штате Коннектикут, в торговом центре города Манчестер, штат Нью-Гэмпшир, а также в торговом центре в Огайо.

По информации полиции, в Коннектикуте полицейским самим пришлось «вступить в бой» с хулиганами, арестованы несколько человек. В Манчестере «произошло несколько боев», в которых принимали участие до сотни подростков, торговый центр эвакуирован. В Огайо для разгона массовой драки полицейским пришлось применять слезоточивый газ.

Полиция пока не может ответить, что стало причиной внезапных вспышек насилия сразу в нескольких торговых центрах страны, в разных штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня был эвакуирован торговый центр в Северной Каролине. По словам очевидцев, «сотни человек бежали» из торгового центра North Carolina Mall после того, как услышали звук, напоминающий выстрел — до этого между посетителями завязалась драка и «начался хаос».

В качестве возможной причины столкновения назывался конфликт между двумя группами подростков, которые не смогли «поделить» вещи, уцененные в связи с рождественской распродажей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни человек эвакуированы в США — из-за драки на рождественской распродаже