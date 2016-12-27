Стюардесс Korean Air вооружат электрошокерами

Теперь члены экипажа будут справляться с нарушениями на борту «в быстрой и эффективной манере»

Сеул, , 06:10 — REGNUM Авиакомпания Korean Air обсуждает возможность «смягчения правил» использования членами экипажа гражданских самолетов электрошокеров и других спецсредств для «усмирения» пассажиров, передает Reuters 27 декабря.

«Мы решили улучшить наши условия и порядок использования шокеров типа Tazer на борту, чтобы справляться с насильственными действиями и нарушениями на борту в быстрой и эффективной манере», — говорится в заявлении компании Korean Air.

Данное решение компании может быть принято в ответ на критику американского певца Ричарда Маркса, поневоле принявшего участие в инциденте с «буйным пассажиром» на борту южнокорейского лайнера на прошлой неделе.

По словам Маркса, ему самому пришлось усмирять «психованного пассажира, который атаковал членов экипажа и других пассажиров», в то время как «плохо обученные» и невооруженные члены экипажа не могли остановить «хаотическое и опасное событие».

Известно, что пассажир, которого все-таки удалось скрутить веревкой, через несколько дней тоже прокомментировал инцидент журналистам. Он извинился за свое поведение, но сказал, что не может вспомнить, что произошло.