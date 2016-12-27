Якутия: Угроза сноса превратит базу отдыха для VIP в туробъект?

Якутск, , 06:17 — REGNUM Выкупить у компании «Стройкон» возведённые в природном парке «Усть-Вилюйский» баню и домики — с таким предложением выступили побывавшие на базе отдыха, изначально построенной для VIP-персон, парламентарии Якутии. Только теперь уже говориться о том, что объект станет местом для отдыха жителей и гостей республики, и даже, возможно, будет выкуплен у строительной компании не за бюджетные деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

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Напомним, на строительство домиков базы отдыха на территории природного парка «Стройкон» хочет получить 107 млн рублей. Изначально предполагалось, что деньги будут выделены из бюджета, и эта трата была уже даже одобрены парламентариями региона, но вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство считает, что возведённые на территории защитных лесов капитальные объекты подлежат сносу: возводить в природном парке можно было только временные постройки.

Между тем, съездивший в визит-центр председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров сообщил, что необходимые разрешительные документы на строительство у «Стройкона» есть.

«В ходе выезда на территорию «Визит-центра» мы увидели, что все объекты соответствуют техническому заданию. На все объекты имеются технические паспорта, оформленные в соответствии с требованием. Имеется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29 сентября 2016 года, подписанное главой Кобяйского улуса Спиридоновым», — пояснил депутат, ознакомившись с документацией.

Сам директор ООО «Стройкон» Николай Полушкин выразил уверенность, что найдёт покупателя на построенный его фирмой объект, даже если он не будет выкуплен на бюджетные деньги. Виктор Фёдоров его поддержал: «Я чётко уверен, что в 50-е годы основной статьёй доходов республики будет туризм, а не нефть и газ. Считаю, что в республике необходимо открывать нормальные гостиничные туристические комплексы в природных парках «Усть-Вилюйский», «Ленские столы», речка Синяя и и в Моме. Отдавать частнику эти земли неправильно. Она должна быть в государственной собственности, это ведь природоохранные территории. Но и государству заниматься туризмом не стоит. Эти комплексы на конкурсной основе должны отдаваться туристическим фирмам для организации отдыха, рыбалки, сбор ягод-дикоросов, прогулок по туристическим маршрутам. Наша однозначная позиция — чтоб «Визит-центр» стал общедоступным туристическим комплексом. Наша задача, чтобы объект стал народным достоянием».

Заместитель председателя общественной палаты Якутска Антон Жондоров, также посетивший ставшую причиной скандала базу отдыха, отметил, что «с объективной точки зрения сносить сейчас объекты — это бред». «При этом самый важный момент, при котором допустим выкуп, — это чёткий бизнес-план с чётким обоснованием его рентабельности и прибыльности, что туда пойдёт поток туристов. Но прежде необходимо решить вопрос о его стоимости. При этом должно быть понимание, что деньги будут выдаваться под проект, который в будущем принесёт доход тому же бюджету республики», — высказал своё мнение общественник.

Окончательное решение по Визит-центру будет принято по итогам работы межведомственной комиссии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению прокуратуры, здания «Визит-центра» были построены государственного бюджетного учреждения республики Природный парк «Усть-Вилюйский» в нарушение требований Лесного кодекса РФ на участке, относящемся по целевому назначению к защитным лесам. Не смотря на то, что по закону постройки там могли быть только временными, глава администрации Кобяйского района Игнатий Спиридонов выдал разрешения на капительное строительство. Ущерб лесному фонду от незаконной вырубки участка под строительство «Визит-центра» прокуратура оценила в 70 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, незаконные объекты надзорное ведомство требует снести.