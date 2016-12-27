Семьям москвичей, погибших в катастрофе Ту-154, выплатят по миллиону рублей

Москва, , 04:29 — REGNUM Семьям москвичей, находившихся на борту самолёта Ту-154, потерпевшего крушение в Чёрном море, будет выплачена единовременная материальную помощь в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба правительства Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также, согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина, родственникам погибших, которые имели место жительства в Москве, будут возмещены расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел погибших.

Ранее Серей Собянин выразил соболезнования родным и близким в связи с авиакатастрофой, а также пообещал, что город окажет всю необходимую психологическую и материальную помощь семьям погибших москвичей.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря самолёт Ту-154 Минобороны России, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.