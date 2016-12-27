Сотни человек эвакуированы в США — из-за драки на рождественской распродаже

Роли, США, , 03:39 — REGNUM Сотни посетителей торгового центра в Северной Каролине были эвакуированы после того, как в здании началась массовая драка, сообщает Associated Press 27 декабря.

Агентство сообщает, что «сотни человек бежали» из торгового центра North Carolina Mall после того, как услышали звук, напоминающий выстрел — до этого между посетителями завязалась драка и «начался хаос».

Сообщается, что поводом массовой драки мог стать личный конфликт между двумя группами подростков, которые не смогли «поделить» вещи, уцененные в связи с рождественской распродажей.

Распродажи нередко становятся причиной конфликтов между посетителями торговых центров США. Правда, чаще всего они происходят не во время рождественской распродажи, а во время «Черной пятницы» — главного «праздника потребления» в стране, ночи грандиозных скидок после Дня благодарения, 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году «Черная пятница» закончилась стрельбой как минимум в трех городах США — в Нью-Джерси, Рино и Мемфисе. Драки происходили из-за недостатка парковочных мест возле торговых центров, а также из-за конфликтов потребителей внутри магазинов.

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