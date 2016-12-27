СМИ: Очевидец рассказал о странном положении Ту-154 перед падением в воду

Москва, , 02:54 — REGNUM Причиной крушения самолёта Ту-154 над Чёрным морем могла стать ошибка пилотов, которые при взлёте вывели воздушное судно на закритические углы атаки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники.

По информации издания, один из свидетелей катастрофы, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, сообщил, что самолёт, вылетевший из аэропорта Адлера, вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на неё посадку.

При этом положение Ту-154 показалось пограничнику странным даже для посадки — по его словам, самолёт шёл на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Свидетель сравнил положение воздушного судна с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Через мгновение самолёт, по словам очевидца, задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в воду и быстро затонул.

Эксперты, комментируя описанную картину происшествия, высказали мнение, что катастрофа так или иначе была связана с действиями экипажа самолёта. По их мнению, самолёт начал терять скорость через несколько секунд после взлёта из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину. Таким образом, Ту-154 мог быть выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъёмной силы на крыльях и снижению самолёта к поверхности моря.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря самолёт Ту-154 Минобороны России, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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