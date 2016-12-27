«Жизнь Елизаветы Глинки — живая проповедь защиты детства»

Москва, , 02:43 — REGNUM Мы должны оставить память и точное измерение истинных поступков и истинных ценностей. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, говоря о гибели в авиакатастрофе над Чёрным морем доктора Елизаветы Глинки.

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«Вся жизнь её — это, можно сказать, живая проповедь защиты детства. Очень много говорится о том, что нам что-то мешает помочь семье, человеку, решить социально-значимый вопрос, ей ничего не мешало. Ей не мешали существующие законы, ей не мешали существующие нормы, ей, маленькой хрупкой женщине, не мешало ничего», — заявила детский омбудсмен.

«Так важно эти имена, эти события нести как флаг для наших детей, потому что мы должны оставить память и точное измерение истинных поступков, истинных ценностей, чтобы ни в коем случае не было подмен», — заключила Анна Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разбился 25 декабря через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. Погибли 92 человека: члены экипажа, артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты федеральных каналов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков.