МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Москве
В ночь на 27 декабря в столице возможен повал ЛЭП и деревьев из-за сильного ветра
Москва, 27 Декабря 2016, 01:50 — REGNUM В ближайшие часы в Москве ожидается мокрый снег, гололёд и усиление ветра. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.
«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 11 часов 27 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололёд, гололедица, усиление ветра с порывами 12−17 м/с», — сообщили в ведомстве.
МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения ЛЭП, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, ухудшение видимости и затруднение движения транспорта.
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