Генпрокуратура проверит высказывания Рынски о жертвах катастрофы Ту-154

Петиция с призывом лишить Божену Рынску российского гражданства собрала уже более 55 тысяч подписей

Москва, , 01:18 — REGNUM Генпрокуратура России намерена дать правовую оценку высказыванию журналистки Божены Рынски о погибших в катастрофе Ту-154 над Чёрным морем сотрудниках телеканала НТВ, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, с запросом о проверке высказываний Рынски обратился член Общественной палаты России Артём Кирьянов. В случае выявления признаков нарушения законодательства ведомством будут предприняты соответствующие меры реагирования, сообщил представитель Генпрокуратуры.

Напомним, узнав о трагедии с Ту-154, Божена Рынска сообщила в своём Facebook, что рада гибели журналистов. По её мнению, они оказались наказаны за издевательства над ней. «Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», — написала, в частности, Рынска.

После этого в сети появилась петиция с требованием лишить журналистку российского гражданства, которую на данный момент подписали уже более 55 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал высказывания Рынски как «уродливое проявление сумасшествия» и назвал жёсткую реакцию общественности «абсолютно понятной и оправданной».

25 декабря самолёт Ту-154 Минобороны России, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

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