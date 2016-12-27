Толпа линчевала террористку «Боко Харам» в Нигерии

Майдугури, Нигерия, , 01:14 — REGNUM Второго взрыва на рынке скота в нигерийском Майдугури удалось избежать — толпа «линчевала» террористку-смертницу, передает Reuters 26 декабря.

Смертница, предположительно из радикальной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не успела активировать взрывное устройство из-за своевременной реакции местных жителей. Ждать «подмоги» со стороны служб безопасности граждане не стали — по сообщениям местных властей, толпа «разорвала террористку на части» еще до появления полиции.

Как сообщало, 26 декабря на рынке в городе Майдугури в нигерийской провинции Борно террорист-смертник осуществил подрыв бомбы. Несколько человек получили ранения, погиб сам террорист. В организации атаки подозревается группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Война группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с правительством Нигерии идет в провинции Борно на северо-востоке африканской страны с 2011 года, жертвами кровопролитного противостояния стали десятки тысяч человек, не менее 2,5 миллионов бежали из провинции в другие районы Нигерии или в соседние страны.

Город Майдугури с сентября 2016 года считается «освобожденным» от боевиков, однакотеракты «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нем происходят почти каждую неделю.

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