СМИ: Повреждения Ту-154 свидетельствуют о попытке посадить самолёт на воду

Москва, , 00:21 — REGNUM Повреждения хвостовой части самолёта Ту-154, потерпевшего крушение в Чёрном море, указывают на то, что командир экипажа пытался посадить воздушное судно на воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — заявил источник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что в полутора километрах от побережья Сочи были обнаружены хвостовая часть разбившегося самолёта и фрагменты его двигателя. Найденные обломки обследуются водолазами пока не подняты на поверхность.

Напомним, 25 декабря самолёт Ту-154 Минобороны России, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома Адлер. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков.