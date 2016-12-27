Коломойский закрывает международный информационный канал Ukraine Today

С 1 апреля 2016 года канал прекратил телевещание, полностью перейдя в интернет-сферу

Киев, , 23:52 — REGNUM Принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому группа «1+1 Медиа», с 1 января 2017 года закрывает международный информационный канал Ukraine Today, сообщает украинское издание «Лига».

Данный проект задумывался как голос Украины, направленный на иностранную аудиторию. Телеканал Ukraine Today начал свое вещание в августе 2014 года, круглосуточно транслируя передачи на английском языке. Сигнал канала распространялся на большую часть Европы и часть России.

С 1 апреля 2016 года канал прекратил телевещание, полностью перейдя в интернет-сферу из-за недостатка финансирования, сокращенного почти вдвое.

Стоит отметить, что в группу «1+1 Медиа» входят семь украинских телеканалов и несколько интернет-сайтов.

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