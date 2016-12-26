Грипп в Псковской области: школы и детские сады закрываются на карантин
За неделю выявлено четыре случая гриппа, количество заболевших ОРВИ — более 3,5 тысяч
Псков, 26 Декабря 2016, 21:37 — REGNUM За прошедшую неделю в Псковской области у 3712 человек выявлены острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), при этом в Пскове ОРВИ заболели 1768 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость по совокупному населению в области не превышает недельный эпидемический порог.
При этом в регионе выявлены несколько случаев гриппа: два человека заболели гриппом А (Н3N2), ещё два — гриппом В, у одного выявлены РС-вирусы.
В связи с заболеваемостью ОРВИ закрыты группы в детских садах в Палкинском районе, Пыталово, Великих Луках и Пскове. В Великих Луках на карантине оказались 12 классов в средней школе №12, в Пскове — два класса в школе №1.
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