Во Франции безработица падает третий месяц подряд Общество Несмотря на благоприятные показатели, безработица по-прежнему остается важной проблемой ЕС вообще, а Франции в частности

Париж, , 21:28 — REGNUM Уровень безработицы во Франции снижается третий месяц подряд достигая четырехлетнего минимума, приводит свои данные министерство труда, сообщает 26 декабря Reuters. Министерство сообщило, что число зарегистрированных безработных составляет 3 447 000 человек, это самый низкий показатель с января 2013 года. В заявлении также отмечается, что впервые с 2008 года количество безработных снижается три месяца подряд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.