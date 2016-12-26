Жизнь дана на добрые дела: Сбор средств для незрячих удачно завершился

Санкт-Петербург, , 21:11 — REGNUM Проект «Подари незрячему навигатор», призванный собрать средства для помощи слепым людям в ориентации на местности, удачно завершился. Его целью было собрать 355 500 рублей, чтобы снизить для покупателя конечную стоимость специального навигатора OrNavi от компании Oriense на 70%, то есть до восьми тысяч рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Итого (с учетом комиссии 15%) нам удалось собрать на 17−18 навигаторов (в зависимости от себестоимости, которую получим на момент производства)», — говорится на странице в соцсети проекта.

Проект был запущен в середине октября текущего года на краундфандинговой платформе «Планета». За чуть более, чем два месяца удалось собрать 335 500 рублей. Изначально планировалось завершить сбор средств в начале декабря, однако в итоге его окончание несколько раз откладывали, чтобы собрать сумму, максимально приближенную к намеченной.

Отметим, что полная стоимость за навигатор составляет 24 тыс. рублей. Однако, как говорят сами организаторы проекта, незрячие и слабовидящие часто просто не могут позволить себе приобрести дорогое техническое средство. Поэтому с помощью собранных средств получится максимально снизить стоимость навигатора. При этом инициаторы проекта принципиально не хотели, чтобы навигаторы раздавались даром за счет благотворительной кампании, поскольку в случае, когда сам незрячий вкладывается в приобретение устройство, то исключается возможность того, что устройство попадет в руки людей, которым оно по-настоящему не нужно.

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По сути, до запланированной суммы не хватило 20 тыс. рублей. Генеральный директор компании Oriense Виталий Китаев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пояснил, что краундфандинговая платфрома «Планета» обычно выплачивает организаторам проектов недостающую сумму, если удалось собрать хотя бы 50% от общей суммы сбора. Проект «Подари незрячему навигатор» собрал 92% от сбора, поэтому «Планета» выплатит деньги, просто комиссия будет чуть больше.

Отвечая на вопрос о том, планирует и дальше компания Oriense помогать незрячим подобными сборами, Китаев сказал, что сейчас этот вопрос несколько висит в воздухе. Потому как, с одной стороны, кампания завершилась успешно. С другой стороны, не удалось добрать минимальную сумму, которую хотели.

«Я думаю, нам нужно проанализировать все, что мы сделали, и все ошибки, которые мы сделали в ходе кампании. Понять, где мы не доработали. Скорее всего, я думаю, мы их будем периодически запускать, потому что в принципе дело хорошее», — заявил генеральный директор.

Сама компания денег от этого проекта по сбору средств не имеет. Однако то, что такая благотворительная программа дает возможность людям, которые не могут самостоятельно за полную стоимость купить устройство, все же получить его, и помочь таким образом хотя бы немногим, уже само по себе, является достаточным для того, что запускать аналогичные кампании снова, подчеркнул собеседник.

«Вопрос в том, с какой периодичностью. Раз в полгода, раз в год, может быть. Опять же, очень часто их тоже не позапускаешь», — сказал Виталий Китаев.

Незрячие, ради которых, собственно, и была запущена эта благотворительная программа, получат свои навигаторы уже в середине-конце марта 2017 года. Сейчас компания работает с «Планетой» над некоторыми юридическими вопросами. Они занимается оформлением документов, перечислением деньги на счет. Уже после этого средства направят на производство навигаторов, подытожил Китаев.

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