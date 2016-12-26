В Рязани состоялось возложение цветов к бюсту Александрова

В городе прошли траурные мероприятия по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

Рязань, , 20:55 — REGNUM Траурные мероприятия по погибшим при крушении самолета ту-154 прошли в Рязани 26 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Жители города принесли цветы и зажгли свечи у бюста Александра Александрова, установленного на улице Советской Армии в Рязани.

Цветы к бюсту возложил глава города Олег Булеков.

Сегодня же в областной библиотеке имени Горького состоялся вечер памяти погибших в авиакатастрофе над Черным морем. На мероприятии вспоминали артистов прославленного Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, были показаны видеофрагменты гастрольных концертов коллектива в Рязанской области.

25 декабря утром над Черным морем в районе Сочи потерпел крушение самолету Ту-154, летевший с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Сирию. На борту находились 92 человека, большинство из которых — артисты ансамбля имени Александрова. Они летели поздравить российских военнослужащих с Новым годом.