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В Волгоградской области начал распространяться гонконгский грипп

Общество
На карантине по гриппу и ОРВИ остаются 45 классов

Волгоград, 27 Декабря 2016, 00:41 — REGNUM  В настоящее время в Волгоградской области наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Причем чаще всего болеют подростки от 15 лет и старше. Как сообщили ИА REGNUM пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 27 декабря, на прошлой неделе заболеваемость населения области была выше эпидемического порога на 10%.

По данным вирусологического мониторинга, среди респираторных вирусов преимущество у риновируса и парагриппа. Между тем, отмечают специалисты, нарастает доля гриппа типа А/H3N2 (гонконгский грипп).

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Грипп идёт: Поликлиники Волгограда работают и в выходные

На прошлой неделе на карантин было закрыто пять школ. Частично приостановлены занятия в 23 школах области — закрыто 99 классов, в том числе в Волгограде занятия были отмечены в 83 классах в 18 школах в Красноармейском, Центральном, Кировском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском, и Дзержинском районах, еще одна группа была закрыта в школе-интернате Краснооктябрьского района Волгограда.

По данным департамента по образованию администрации Волгограда, на текущей неделе количество классов, где были приостановлены занятия, сократилось почти вдвое. Вчера были отменены уроки в 45 классах 13 муниципальных образовательных учреждений и гимназии № 7.

Как сообщало ИА REGNUM, закрываться на карантин в Волгограде отдельные классы общеобразовательных школ стали с 22 декабря. На сегодня наибольшее число заболевших гриппом и ОРВИ зафиксировано в Городищенском, Дубовском, Котовском, Михайловском, Октябрьском районах и в Волгограде. В связи с ростом заболеваемости все взрослые и детские поликлиники областного центра продлили дни приема. Теперь обратиться к доктору в поликлинике пациенты смогут не только в рабочие, но и в выходные, и в праздничные дни.

Читайте ранее в этом сюжете: Официально: В Волгограде школьные классы закрываются на карантин

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Грипп, ОРЗ
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