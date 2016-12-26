В кинотеатрах Югры начинают демонстрировать антитеррористические ролики

Ханты-Мансийск, , 20:15 — REGNUM Год кино в Югре завершается нововведением: в кинотеатрах перед сеансами будут демонстрировать антитеррористические ролики. Такое решение родилось в ходе рабочего совещания с руководителями органов управления культурой муниципалитетов Югры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей правительства ХМАО.

Как сообщил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Югры Евгений Лейком, ситуация с вербовкой в ряды террористических международных формирований, как в автономном округе, так и в других субъектах России, остается актуальной. Средняя продолжительность жизни боевика ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в РФ) составляет два месяца, поэтому вербовщики ведут свою работу постоянно. Вербовочная активность направлена на молодежь. Средний возраст террориста сейчас составляет 27 лет, террориста-смертника — 24 года.

Основным каналом вербовки является интернет. Объём интернет-вещания запрещенной в России ИГИЛ на русском языке — 24 часа в сутки.

Перед исполнительными органами государственной власти субъектов России поставлена задача обеспечить размещение видеороликов антитеррористического содержания в региональных информационных ресурсах, а также задействовать для этих целей систему кинопроката.

«Начинаются новогодние и рождественские праздники, во время которых молодёжь автономного округа будет активно посещать кинотеатры и информационные ресурсы. Поэтому, как руководитель аппарата антитеррористической комиссии обращаюсь к вам с просьбой организовать показ антитеррористических видеороликов перед сеансами показа кинофильмов, а также на региональных и муниципальных каналах телевидения и в сети Интернет для предупреждения тех, против кого направлена идеологическая атака», — обратился к участникам совещания Евгений Лейком.