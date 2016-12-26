Затворы дамбы в Петербурге перекрыты из-за угрозы наводнения

Санкт-Петербург, , 19:33 — REGNUM В связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных уровней в Северной столице решили задействовать затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, это сделано «для снятия угрозы возможного подтопления и минимизации последствий».

Максимальный уровень подъема воды прогнозируется в период с 19:00 до 20:00 сегодня, 26 декабря.

Чтобы не допустить наводнения, на Петербургской дамбе в Финском заливе закрыты водопропускные сооружения В1 — В6, а также судопропускное сооружение С2 КЗС.

«Закрытие судопропускного сооружения С1 не планируется. Суда, запланированные на проход через КЗС, следуют по расписанию», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−17 м/с.