Понедельник, 26 Декабря 2016 года
21:49:56 МСК

Петербуржцы скорбят и несут цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154

Общество
Народные мемориалы появились у Дома журналиста и Дома офицеров
1 / 5 Портреты Дмитрия Рункова и Антона Губанкова у Дома журналистов
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Портреты Дмитрия Рункова и Антона Губанкова у Дома журналистов

Санкт-Петербург, 26 Декабря 2016, 19:43 — REGNUM  Жители и гости Санкт-Петербурга в общенациональный день траура по погибшим в воскресной авиакатастрофе над Черным морем, выражают свое сострадание и скорбь по жертвам этой трагедии.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, люди несут цветы к Дому журналистов на Невском проспекте, где установлен мемориальный стол с фотографиями петербургских журналистов Антона Губанкова и Дмитрия Рункова, летевших трагическим рейсом в Сирию.

1 / 5 Портреты Дмитрия Рункова и Антона Губанкова у Дома журналистов
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Портреты Дмитрия Рункова и Антона Губанкова у Дома журналистов

Антон Губанков многие годы возглавлял петербургскую редакцию ВГТРК и телепрограмму «Вести-Петербург», а Дмитрий Рунков работал на городских телеканалах. В момент своей гибели Губанков руководил Департаментом культуры Минобороны РФ, а Рунков был корреспондентом «Первого канала».

2 / 5 Люди несут цветы на Невский проспект
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Люди несут цветы на Невский проспект

Памятный стенд установлен и у стены Дома офицеров на Литейном проспекте — в память о военнослужащих, участниках ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, летевших в Сирию, чтобы дать новогодние концерты перед солдатами и офицерами Вооруженных Сил РФ, исполняющими свой воинский долг в этой стране.

5 / 5 Памятный стенд у Дома офицеров
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Памятный стенд у Дома офицеров

Среди жертв катастрофы оказалась и петербурженка, сотрудник департамента Министерства обороны Оксана Бадрутдинова.

Люди продолжают приносить цветы к портретам погибших…

4 / 5 Цветы на Литейном проспекте
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Цветы на Литейном проспекте
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
26.12.16
Флаг раздора: резиденции президента Молдавии вернули флаг ЕС, и снова сняли
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
26.12.16
Владимир Добрынин Британские СМИ: «Катастрофа Ту-154 – это месть Москве»
ЛондонВеликобритания Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Москвичи не намерены уступать мэрии в споре о ПЗЗ
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.12.16
Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией
КитоЭквадор Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Части механизма управления разбившегося Ту-154 подняты водолазами со дна
АдлерКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
Вячеслав Володин возглавил Парламентское собрание Союза Белоруссии и России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
26.12.16
Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше
РигаЛатвия Экономический кризис в Прибалтике Политика
NB!
26.12.16
Монхцэцэг Буян-ЭрдэнэСмог в Улан-Баторе: в столице Монголии прошел марш протеста
Улан-БаторМонголия Проблемы экологии Общество
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Максим ИсаевNI назвал потенциально опасные точки между США и Китаем
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
Песков — о злорадстве Рынски по поводу погибших: «Это полное безумие»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
ещё главное