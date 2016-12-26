Петербуржцы скорбят и несут цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154

Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга в общенациональный день траура по погибшим в воскресной авиакатастрофе над Черным морем, выражают свое сострадание и скорбь по жертвам этой трагедии.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, люди несут цветы к Дому журналистов на Невском проспекте, где установлен мемориальный стол с фотографиями петербургских журналистов Антона Губанкова и Дмитрия Рункова, летевших трагическим рейсом в Сирию.

Антон Губанков многие годы возглавлял петербургскую редакцию ВГТРК и телепрограмму «Вести-Петербург», а Дмитрий Рунков работал на городских телеканалах. В момент своей гибели Губанков руководил Департаментом культуры Минобороны РФ, а Рунков был корреспондентом «Первого канала».

Памятный стенд установлен и у стены Дома офицеров на Литейном проспекте — в память о военнослужащих, участниках ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, летевших в Сирию, чтобы дать новогодние концерты перед солдатами и офицерами Вооруженных Сил РФ, исполняющими свой воинский долг в этой стране.

Среди жертв катастрофы оказалась и петербурженка, сотрудник департамента Министерства обороны Оксана Бадрутдинова.

Люди продолжают приносить цветы к портретам погибших…