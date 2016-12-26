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В Зауралье увеличили выплаты на содержание приемных детей

Общество
Повышение составило 33 рубля
Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914 Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Курган, 26 Декабря 2016, 19:10 — REGNUM  В Зауралье на 6,6% будет увеличен размер выплат на содержание опекаемых и приемных детей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Повысить выплаты на 33 рубля, или с 7 тысяч 223 рублей до 7 тысяч 656 рублей, было решено на заседании правительства 26 декабря.

На сегодня, по данным департамента образования и науки в Курганской области более 1,5 тысяч приемных семей, в них воспитывается около 2,5 тысяч детей. В целом по Зауралью 5339 детей-сирот: 588 проживают в специализированных учреждениях, 4751 — под опекой и в приемных семьях (89%). Средняя заработная плата по региону — 22 700 рублей.

Кроме того, на заседании правительства принято решение, дающее право детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. Они зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения учебы. Наряду с этим им выплачиваются государственная социальная стипендия и пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендиальной выплаты.

Полное гособеспечение и социальная стипендия сохраняется на время академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

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