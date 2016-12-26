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В 2016 году подмосковные власти обеспечили водой три района области

Общество
Властям удалось выполнить запланированные работы в срок
Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666 — 1670 Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666 — 1670

Красногорск, 26 Декабря 2016, 18:54 — REGNUM  В 2016 году Талдомский, Наро-Фоминский и Можайский районы Московской области вышли из «красной зоны» по обеспеченности жителей чистой питьевой водой. Об этом в эфире «Радио 1» заявил глава министерства ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«Три подмосковных района обеспечены чистой питьевой водой. Они вышли из так называемой «красной зоны». Это Талдомский, Наро-Фоминский и Можайский районы», — заявил Хромушин.

В частности, в Можайске была введена в действие большая станция очистки воды на улице Полосухина, что полностью обеспечило жителей района чистой водой, указал министр. «Сейчас завершаются работы в Талдоме и Наро-Фоминске», — добавил он.

Строительство станций ведется в рамках проекта «Чистая вода», запущенном в 2015 году. За прошлый год благодаря его реализации из «красной зоны» по обеспеченности жителей питьевой водой уже вышли шесть районов из двенадцати. Так, например, благодаря вводу насосной станции № 9, в Старой Купавне, проблема чистой воды была полностью решена — вопрос, который остро стоял уже несколько лет, подчеркнул чиновник.

«В 2017 году, благодаря программе «Чистая вода», в Московской области вообще не останется районов в «красной зоне», то есть обеспеченность населения чистой питьевой водой будет более 90%» — отметил Хромушин.

По его словам, для региона, где нет централизованной системы водоснабжения, это высокий показатель.

Следует отметить, что властям области удалось выполнить запланированные работы в срок. В начале 2016 года глава министерства ЖКХ Подмосковья обещал вывести из «красной зоны» обеспеченности питьевой водой по три оставшихся района за 2016 и 2017 год соответственно.

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Обеспечение населения чистой водой
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