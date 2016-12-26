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Среди погибших пассажиров Ту-154 было трое костромичей

Общество
Как и по всей стране, в Костроме отменены все развлекательные мероприятия
Траур
Иллюстрация: Pixabay.com
Траур

Кострома, 26 Декабря 2016, 18:25 — REGNUM  В Костромской области вспоминают земляков, погибших при крушении самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию с артистами, журналистами и военными на борту. Как передает портал 7х7, трое погибших были уроженцами Костромской области — солист хора Иван Столяр, артистка балета Ралина Гильманова и вокалист Дмитрий Бобовников.

Раина Гильманова начинала карьеру в составе Русского национального балета «Кострома». Дмитрий Бобовников был финалистом всероссийского конкурса «Новая звезда» и участником костромской группы «КАЛИНА folk». В память об Иване Столяре костромичи несу цветы к музыкальному колледжу на улице Пятницкой и к школе №22,где учился будущий солист хора имени Александрова.

Как уж сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, который летел в Сирию, потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. В самолете находились 92 человека: большинство — артисты Ансамбля имени Александрова, которые должны были дать концерт для российских военных. Также на борту лайнера находились журналисты и врач, общественный деятель Елизавета Глинка — доктор Лиза. Выживших после катастрофы нет. По факту крушения возбуждено уголовное дело, версии следствия — ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.

Напомним, все развлекательные мероприятия были отменены, так так 26 декабря стал днем траура.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области вспоминают земляков, погибших при крушении Ту-154

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