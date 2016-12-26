Понедельник, 26 Декабря 2016 года
21:32:04 МСК

Ставропольские аптеки запаслись лекарствами от гриппа

Общество
Это показали рейды по аптекам. Превышения цен на жизненно-важные препараты не зафиксировано
Таблетки
PublicDomainPictures
Таблетки

Ставрополь, 26 Декабря 2016, 18:15 — REGNUM  

В Ставропольском крае аптеки и аптечные пункты имеют достаточный запас противовирусных и других препаратов от гриппа в эпидсезон. Это показал рейд Минздрава по аптекам региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве региона, эксперты обошли 112 аптеки аптечных пунктов края. Практически в каждом из них более 15 наименований противовирусных лекарственных средств.

Превышения цен на жизненно необходимые противовирусные препараты не было установлено. Разброс цен в аптеках по краю колеблется в пределах 1%.

Напомним, ранее Минздраву было дано поручение обеспечить аптеки и больницы к эпидсезону достаточным количеством лекарств от гриппа. На сегодняшний день эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 42,8%.

Эпидемия гриппа бушует в 12 территориях края, в том числе в городах Ставрополь, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск. Причем, в 92 случаях установлен диагноз «грипп».

Читайте по теме: Эпидпорог по гриппу и ОРВИ на Ставрополье превышен на 42,8%

Циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием вируса гриппа А (H3N2). Госпитализировано 16 человек. За неделю к врачам за помощью обратились 18,2 тыс. больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидпороговые показатели недели превышены во всех возрастных группах, в том числе среди школьников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
26.12.16
Флаг раздора: резиденции президента Молдавии вернули флаг ЕС, и снова сняли
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
26.12.16
Владимир Добрынин Британские СМИ: «Катастрофа Ту-154 – это месть Москве»
ЛондонВеликобритания Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Москвичи не намерены уступать мэрии в споре о ПЗЗ
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.12.16
Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией
КитоЭквадор Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Части механизма управления разбившегося Ту-154 подняты водолазами со дна
АдлерКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
Вячеслав Володин возглавил Парламентское собрание Союза Белоруссии и России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
26.12.16
Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше
РигаЛатвия Экономический кризис в Прибалтике Политика
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
В Алеппо боевики «умеренной оппозиции» истязали десятки мирных сирийцев
МоскваРоссия Сражение за Алеппо Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
Песков — о злорадстве Рынски по поводу погибших: «Это полное безумие»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
ещё главное