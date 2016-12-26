В Думе требуют остановить террор против муниципальных депутатов Подмосковья

Представители муниципалитетов Подмосковья отмечают, что региональная власть для продавливания своих интересов, оказывает огромное давление на депутатов и совершенно не учитывает мнение жителей

Красногорск, , 19:20 — REGNUM Реформа местного самоуправления, осуществляемая губернатором Московской области Андреем Воробьевым, ведет регион к инфраструктурной, социальной, экологической и правовой катастрофе, заявили в ходе круглого стола в Госдуме депутаты и руководители муниципальных поселений и районов Подмосковья. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, чтобы противостоять, по их мнению, незаконной реформе в судах, участники дискуссии призвали к объединению.

Итогами преобразований, на примере своего района, который в настоящий момент объединяют в городской округ, поделился председатель совета депутатов городского поселения Талдом Николай Тихонов. По его словам, инициатива областных властей вызвала гражданское противостояние среди жителей и депутатов района. Власти региона, продавливая свое решение, оказывают огромное давление на местных депутатов. Те муниципальные депутаты и чиновники (а в основном это представители «Единая Россия»), которые поддерживают губернаторскую реформу, всячески саботируют все попытки свободного волеизъявления местных жителей, и советов депутатов. Чиновники в подконтрольной им прессе, публикуют не соответствующие истинным устремлениям местных жителей решения об итогах общественных слушаний и заседаний советов депутатов. В результате вся позитивная деятельность местного самоуправления парализована. В заключение Тихонов заявил, что жители поселений Талдом и Запрудня не согласятся с реформой и продолжат отстаивать свои права.

«Предлагаю разработать механизм преобразования поселений до мелочей, и чтобы чиновники не указывали сверху, а инициатива шла снизу. Также необходимо прекратить практику преобразований в городские округа без генеральных планов развития этих территорий», — подчеркнул депутат.

О том, что областные чиновники оказывают давление на несогласных с административной реформой, говорил и глава городского поселения Запрудня Дмитрий Староверов. По его словам, после прошедших публичных слушаний о преобразовании поселения, глава Талдомского района Владислав Юдин заявил, что все местные жители находятся под воздействием вранья администрации поселка, а потому зомбированными.

«Вопреки тому, что большинство жителей выступили против объединения, на них оказывается информационная атака, чтобы они поддержали объединение. Учителям откровенно приказывают приехать и сказать на камеру, что они поддерживают реформу. Вылавливая недовольных жителей, им предлагают высказываться против властей поселка. Также ведется активная работа с гражданами, которые должны были переезжать в новые дома по программе переселения. Им, в случае поддержки, обещают построить новое более качественное жилье», — отметил глава поселка.

Не менее категоричен в своей оценке происходящего был и депутат совета депутатов Серпуховского района Николай Дижур. Он отметил, что все публичные слушания, которые прошли в преобразованных муниципальных районах, проведены с нарушениями действующего законодательства, и жестким подавлением воли депутатского корпуса. «Здесь сидят уважаемые депутаты, главы поселений, избранные на демократических выборах. Я призываю вас сегодня заявить однозначно, поставить вопрос о прекращении террора депутатского корпуса», — обратился Дижур к коллегам.

В качестве примера депутат привел голосование совета депутатов села Павловская Слобода о вхождении в Истринский район. По его словам, заседание было проведено юридически безукоризненно, с соблюдением всех предписанных формальностей. И не смотря на это, тех депутатов, которые осмелились высказаться против объединения, буквально через два часа отвезли в районную администрацию, где каждого персонально побуждали отказаться от своего решения.

«Это что такое, где у нас конституция, где закон», — задался вопросом представитель депутатского корпуса из Серпухова.

Участники круглого стола отметили, что реформа местного самоуправления, которую осуществляет правительство Московской области, заключается в насильственной попытке укрупнить и сильно упростить местное самоуправление. Делается это путем уничтожения самого близкого к интересам населения уровня сельского и городского самоуправления, заменив их уровнем муниципального района, который согласно реформе преобразуется в уровень городского округа вместе с административным преобразованием района в городской округ.

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Это отметила в своем выступлении депутат городского поселения Ногинск Светлана Жилина. Несмотря на то, что в Ногинский район преобразования еще не пришли, властные полномочия муниципалитетов, тем не менее, уже передали на уровень районных властей.

«Нарушения начались именно с этой передачи полномочий. Потому что подводя итоги 2016 года, выяснилось, что деньги, отпущенные на нужды населенных пунктов, потрачены не эффективно. Это показали расчеты счетной палаты нашего города. Более того, Ногинский район до сих пор не предоставил бюджета, хотя полномочия по составлению бюджета ему переданы. В результате пришлось оставшимся сотрудникам Горадминистрации и совету депутатов самим разрабатывать бюджет на следующий год, иначе город остался бы без всего», — считает ногинский депутат.

Кроме того, вопреки заключению контрольно-счетной палаты области о том, что передача трансфертов на то имущество, которое не принадлежит Ногинску незаконна, администрация Ногинского района продолжает требовать у города плату за содержание не принадлежащего ему имущества.

«На вот этих конкретных примерах мы видим, что вот та целесообразность, и та экономия, о которой нам говорит правительство Московской области, на самом деле не соблюдаются, происходит политика двойных стандартов. С одной стороны, нам говорят об идеологии лидерства, а с другой стороны, нас стараются подавить на местах. Нам также говорят об экономии на местах, а в то же время штат администрации губернатора растет как на дрожжах. Растет так, что им уже не хватает старого здания, и в бюджете на 2017 год запланировано строительство нового здания в сумме 7 миллиардов, это наши с вами деньги, которые могли быть потрачены на наших избирателей, на дворы, дороги и так далее, но деньги уходят в никуда», — отметила Жилина.

Не менее категорично высказались и другие участники круглого стола. И депутаты, и эксперты, и главы городов и поселков области убеждены в том, что реформа осуществляется на фоне тотального нарушения законодательства РФ: массовых вырубок земель лесного фонда, тотальной застройке земель с иным, чем коммерческий, статусом землепользования. В том числе земель лесного фонда, водоохранных зон, сельскохозяйственного назначения, которое наталкивается лишь на последний рубеж обороны интересов жителей региона, на тот самый низовой уровень местного самоуправления, который пытается уничтожить своей административной реформой руководство Московской области.

Подводя итоги дискуссии, ее участники заявили, что административная реформа осуществляется в интересах девелоперов. Чьи аппетиты, превратили строительство жилья в регионе в процесс насильственной урбанизации Московской области, и реформа помогает им в этом, поскольку лишает местных жителей возможности влиять на эти антисоциальные планы. В этом же ряду находится и ситуация с утилизацией мусора. Московский регион с громадной Москвой в центре задыхается от избытка мусора, санкционированные и несанкционированные свалки грозят тотальным отравлением и превращением региона в зону биологического и химического поражения, кто стоит на страже интересов жителей конкретных поселений, только низовой, уничтожаемый уровень самоуправления.

Вырубка лесов и застройка земель лесного фонда, водоохранной зоны и земель сельского назначения постоянно уменьшают и так находящиеся на пределе рекреационные ресурсы региона, приближая будущую экологическую катастрофу. Запасы питьевой воды, в значительной мере получаемые из артезианских источников на пределе, обеднение водоносных слоев уже сейчас привело к образованию суспензионной воронки вокруг Москвы.

Перенаселенность Московского региона, по сравнению со всей остальной Россией, уже сейчас угрожает национальной безопасности страны. Поток переселенцев в область буквально опустошает целые регионы страны. Не менее тяжело это отражается и на самом регионе. В городах ближнего Подмосковья уже сейчас в раз превышены показатели предельной плотности населения, а трассы, ведущие из Москвы в область, превратились в сплошные пробки, в которых жители региона проводят большую часть своего жизненного времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформу местного самоуправления в Московской области в последнее время сотрясает череда скандалов. Все чаще общественность узнает о том, что жителей многих подмосковных городов и сел, областные власти «буквально ломают через колено», чтобы заставить отказаться от права демократически избирать местное самоуправление. Чиновники, как это было, например, в поселке Запрудня, не стесняются сравнивать российских граждан, которые открыто с помощью предложенных властями демократических процедур высказывают свое недовольство преобразованиями, с участниками украинского майдана, который привел к власти в Киеве бандеровскую хунту.

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