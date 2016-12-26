Понедельник, 26 Декабря 2016 года
21:33:24 МСК

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ на Ставрополье превышен на 42,8%

Общество
В 92 случаях установлен диагноз «грипп»
Сезонное заболевание гриппом
Иллюстрация: Ysia.ru
Сезонное заболевание гриппом

Ставрополь, 26 Декабря 2016, 18:07 — REGNUM  

В Ставропольском крае эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 42,8%. Эпидемия гриппа бушует в 12 территориях края. Причем, в 92 случаях установлен диагноз «грипп».

За неделю к врачам за помощью обратились 18,2 тыс. больных острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю рост заболеваемости составил 17,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Причем, темп роста отмечен во всех возрастных группах: 1−2 года на 19%, 3−6 лет на 16,5%, 7−14 лет на 21%, старше 15 лет на 13,7%. Эпидпороговые показатели недели превышены во всех возрастных группах, в том числе среди школьников.

Эпидемические пороги превышены в 12 территориях края, в том числе в городах Ставрополь, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск.

В Ставрополе за медицинской помощью обратились около 3,5 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 9,3%.

Неутешительно то, что в крае циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием вируса гриппа А (H3N2).

Как сообщила на совещании в региональном правительстве вице-премьер Ирина Кувалдина, диагноз «грипп» установлен в 92 случаях, госпитализировано 16 человек.

Ситуация находится под контролем правительства края и соответствующих ведомств, утверждают ИА REGNUM в руководстве края. Органы власти принимают профилактические меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни. В том числе, это временная остановка занятий в школах и детсадах. (В школах после новогодних мероприятий начинаются каникулы).

В крае сформирован необходимый запас противовирусных препаратов и других медицинских средств — соответствующий мониторинг постоянно осуществляется региональным Минздравом.

Между тем, праздничные мероприятия на Ставрополье не отменяются. В том числе будет проведено восемь «губернаторских елок» в городах Ставрополь, Нефтекумск и Пятигорск, в которых примут участие более 3 тысяч детей из всех районов края.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
26.12.16
Флаг раздора: резиденции президента Молдавии вернули флаг ЕС, и снова сняли
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
26.12.16
Владимир Добрынин Британские СМИ: «Катастрофа Ту-154 – это месть Москве»
ЛондонВеликобритания Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Москвичи не намерены уступать мэрии в споре о ПЗЗ
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.12.16
Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией
КитоЭквадор Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Части механизма управления разбившегося Ту-154 подняты водолазами со дна
АдлерКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
Вячеслав Володин возглавил Парламентское собрание Союза Белоруссии и России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
26.12.16
Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше
РигаЛатвия Экономический кризис в Прибалтике Политика
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
В Алеппо боевики «умеренной оппозиции» истязали десятки мирных сирийцев
МоскваРоссия Сражение за Алеппо Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
Песков — о злорадстве Рынски по поводу погибших: «Это полное безумие»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
ещё главное