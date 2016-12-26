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Депутаты Ставрополья требуют наказание за осквернение памяти погибших

Общество
Они возмущены публикациями в соцсетях и будут добиваться ответственности на федеральном уровне за инсинуации в социальных сетях

Ставрополь, 26 Декабря 2016, 17:54 — REGNUM  

Депутаты Думы Ставропольского края высказали резкое возмущение рядом публикаций в социальных сетях, оскорбляющих память погибших в авиационной катастрофе ТУ-154 над Чёрным морем. Об этом речь шла 26 декабря на совещании в региональном парламенте.

Депутаты Андрей Юндин, Юрий Белый заявили о необходимости на федеральном уровне установить ответственность за заявления, оскорбляющие память погибших.

В качестве аналогии можно было бы использовать закон о защите чувств верующих, озвучили ИА REGNUM предложение законодателей региона в пресс-службе краевого парламента.

Отметим также, что совещание в региональном парламенте началось с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы самолёта ТУ-154 Минобороны Российской Федерации, потерпевшего крушение над Черным морем.

Отметим, что социальная сеть «ВКонтакте» ограничила возможность оставлять комментарии на страницах, которые могут принадлежать людям, погибшим при крушении самолета.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, самолет вылетел из аэропорта Сочи утром 25 декабря. Через две минуты самолет потерпел крушение. По данному факту расследуется уголовное дело. На борту самолета Минобороны РФ находились более 90 человек. Все они погибли.

Среди них артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Напомним, в Ставропольском крае приспущены флаги, отменены праздничные мероприятия в День траура в память о погибших. В храмах проходят панихиды.

Главы городов и края выразили соболезнование родным и близким жертв катастрофы. Руководитель краевой столицы призвал жителей города отменить новогодние корпоративы, вечеринки и другие мероприятия.

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