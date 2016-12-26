В Липецке осужден последний участник похищения и убийства депутата Пахомова

Липецк, , 17:18 — REGNUM В Липецке вынесен приговор последнему фигуранту уголовного дела о похищении и убийстве депутата Липецкого городского совета депутатов Михаила Пахомова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, житель Московской области Сергей Трофимов был признан виновным в покушении на похищение человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений.

Трофимов был в сговоре с экс-заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области Евгением Харитоновым и директором ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» Сергеем Красовским, которые планировали похищение депутата Михаила Пахомова. У Пахомова собирались вымогать деньги — 85 млн рублей. Его планировали поместить в гроб и на автомобиле Трофимова доставить в окрестности села Кудиново Ногинского района Московской области.

Трофимов по поручению Харитонова купил гроб и 12 февраля 2013 года и отправился в Тульскую область, где встретился с другими членами преступной группы, которые уже привезли из Липецка тело жестоко избитого Пахомова. Перегрузив его в гроб, Трофимов отвез депутата на территорию гаражного кооператива «Рассвет» в Ногинском районе Московской области. Именно там тело Пахомова нашли зацементированным в металлической бочке. Трофимов больше года скрывался от следствия, был объявлен в международный розыск и задержан на территории Московской области.

Сам обвиняемый вину не признал — он утверждал, что всего лишь выполнял поручение Харитонова и не был связан и похищением и убйством. Однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обвинительные приговоры в отношении других членов преступной группы были вынесены в ноябре 2015 года. Бывшего замминистра ЖКХ правительства Московской области Евгения Харитонова и экс-директора особой экономической зоны «Липецк» Сергея Красовского следствие считает организаторами похищения. Исполнителями преступления были Евгений и Алексей Забродины, Дмитрий Ермаков, Армен Тер-Минасян и Дмитрий Столярчук. Дмитрию Ермакову назначено 14 лет лишения свободы (именно он нанес Пахомову травмы, от которых тот скончался), Армену Тер-Минасяну — пять лет, Евгению Забродину — пять лет, Евгению Харитонову — семь лет, Сергею Красовскому — шесть лет, Алексею Забродину — шесть лет, Дмитрию Столярчуку — 3,5 года.

В 2011 году между директором ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» Сергеем Красовским и генеральным директором ООО «Торг Сервис», организация которого фактически была подконтрольна Михаилу Пахомову, был заключен договор генерального подряда на устройство детских и спортивных площадок на территории Московской области. Стоимость работ по договору составляла 1,2 млрд рублей. Эти деньги были перечислены на расчетный счет ООО «Торг Сервис». При этом Харитонов контролировал исполнение программы по обустройству детских и спортивных. Впоследствии Харитонов и Красовский организовали похищение Пахомова с целью вымогательства 85 млн рублей. 12 февраля 2013 года исполнители похитили бизнесмена у выхода из ресторана. В ходе нападения Пахомова избил Ермаков, после чего несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета. Позже экспертиза покажет, что Пахомов в это время уже скончался. Тело депутата доставили в село Кудиново Ногинского района Московской области, где преступники планировали его держать. Тело погибшего зацементировали в металлической бочке, где оно и было обнаружено 17 февраля 2013 года на территории гаражного кооператива «Рассвет».

Читайте ранее в этом сюжете: Похитители и убийца липецкого депутата получили от 3,5 до 14 лет тюрьмы