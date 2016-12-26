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Челябинские электрички прекратят движение в новогодние праздники

Общество
Некоторые маршруты будут возобновлены
Электричка
samsonov
Электричка

Челябинск, 26 Декабря 2016, 17:16 — REGNUM  В Челябинской области будут отменены пригородные электрички на время новогодних праздничных дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Так, 1 по 8 января 2017 года отменяется рейс пригородного поезда №6004 Полетаево-1 — Челябинск, который ходил по рабочим дням. С 9 января, после праздников маршрут будет восстановлен в полном объеме.

С 1 января отменяется рейс поезда №6048 Златоуст — Челябинск. С 8 января поезд будет следовать по расписанию (по воскресеньям). 6 января будет отменена электричка №6047 Челябинск — Златоуст. Возобновится работа на маршруте лишь 13 января, поезд будет следовать по расписанию (по пятницам).

Рейсы поезда №6817 по маршруту Челябинск — Еманжелинск будут приостановлены со 2 по 6 января. После этого периода поезд будет следовать согласно ранее установленной периодичности — в рабочие дни. Вместе с этим 2 января планируется отменить рейсы пригородного поезда № 6814/6813 Костанай — Троицк.

Отметим, прекращение следования пригородных электричек в некоторых населенных пунктах местными жителями воспринимается болезненно. Так, 17 июля жители Кропачёво заблокировали движение служебной электрички, которая прекратила брать пассажиров для перевозки до районного центра. Люди вышли на рельсы и преградили путь электропоезду. Железнодорожники заявляли, что больше не могут перевозить людей, так как региональные власти не субсидируют убыточные перевозки. В результате разбирательств между руководством куйбышевского филиала железной дороги, обслуживающей участок и руководством Челябинской области, из регионального бюджет была выделена сумма в 3,5 млн рублей, которая позволила продолжить перевозки до конца 2016 года.

Добавим, в Челябинской области сложилась парадоксальная ситуация, при которой железная дорога сокращает пригородные электрички, власти с трудом находят деньги, чтобы вернуть убыточные маршруты, и успокоить возникающее волнение людей. Население при этом недоумевает по поводу шумно продвигаемого проекта строительства высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Челябинцы, например, (судя по соцопросам) дружно указывают на альтернативу дорогому амбициозному проекту с сомнительным экономическим обоснованием, — это расширение полос и улучшение качества дорожного покрытия шоссейного сообщения между двумя крупнейшими уральскими мегаполисами.

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