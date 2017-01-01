Все сведения об инвалидах появятся в специальном реестре

Москва, , 07:30 — REGNUM С 1 января предусмотрено ведение федерального реестра инвалидов, сообщает ИА REGNUM. В эту информационную систему включаются сведения в том числе о размере и периоде предоставления установленных законодательством гарантий, выплат и компенсаций.

Определен перечень сведений — всего 15: ежемесячная денежная выплата, пенсия по государственному пенсионному обеспечению, страховая пенсия, накопительная пенсия, страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, федеральная социальная доплата к пенсии, выплаты из средств пенсионных накоплений, компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом техсредство реабилитации и так далее.

В реестре также отражаются в том числе сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени утраты профессиональной трудоспособности инвалида. Также в нем учитываются проводимые реабилитационные или абилитационные мероприятия и иные меры соцзащиты.

Минтруд России уполномочен определять иные сведения о лице, признанном инвалидом, подлежащие включению в реестр. Например, сведения о месте нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы России; о номере и дате акта освидетельствования гражданина; о номере и дате протокола проведения медико-социальной экспертизы; о причинах пропуска срока переосвидетельствования за прошлое время.