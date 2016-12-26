Понедельник, 26 Декабря 2016 года
18:07:52 МСК

В Рязани завершен ремонт дома, в котором произошел взрыв газа

Общество
Подключены все коммуникации, обустроена придомовая территория: жильцы возвращаются в свои квартиры

Рязань, 26 Декабря 2016, 17:08 — REGNUM  Работы по восстановлению дома в 1-ом Осеннем переулке в Рязани, где 23 октября этого года произошел взрыв бытового газа, полностью завершены 25 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Все квартиры, а также общие помещения первого подъезда дома, наиболее пострадавшего в результате взрыва, полностью отремонтированы. Подключены все коммуникации. Обустроена придомовая территория, оборудована детская игровая площадка. 25 декабря жильцы начали возвращаться в свои квартиры.

11 квартир первого подъезда не подлежали восстановлению: на приобретение нового жилья для граждан по распоряжению губернатора области Олега Ковалева из бюджета области выделено 40 млн рублей.

В конце ноября возможность вернуться домой была предоставлена и для жителей второго подъезда дома, менее пострадавшего в результате ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел в 04:36 23 октября на верхних этажах первого подъезда 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке. В результате взрыва погибли семь человек.

Расследование уголовного дела по факту взрыва продолжается. Оно возбуждено по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Части механизма управления разбившегося Ту-154 подняты водолазами со дна
АдлерКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
В Алеппо боевики «умеренной оппозиции» истязали десятки мирных сирийцев
МоскваРоссия Сражение за Алеппо Политика
NB!
26.12.16
Максим ИсаевNI назвал потенциально опасные точки между США и Китаем
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Экс-мэр Тамбова стал фигурантом двух уголовных дел
ТамбовРоссия Коррупция Политика
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Максим ИсаевПора перестать провоцировать Россию — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
26.12.16
«В Киеве правят вурдалаки»: сибиряки о записи Бирюкова про «Боярышник»
НовосибирскРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Павел ГрассБразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
ещё главное