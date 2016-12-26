В Рязани завершен ремонт дома, в котором произошел взрыв газа

Подключены все коммуникации, обустроена придомовая территория: жильцы возвращаются в свои квартиры

Рязань, , 17:08 — REGNUM Работы по восстановлению дома в 1-ом Осеннем переулке в Рязани, где 23 октября этого года произошел взрыв бытового газа, полностью завершены 25 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Все квартиры, а также общие помещения первого подъезда дома, наиболее пострадавшего в результате взрыва, полностью отремонтированы. Подключены все коммуникации. Обустроена придомовая территория, оборудована детская игровая площадка. 25 декабря жильцы начали возвращаться в свои квартиры.

11 квартир первого подъезда не подлежали восстановлению: на приобретение нового жилья для граждан по распоряжению губернатора области Олега Ковалева из бюджета области выделено 40 млн рублей.

В конце ноября возможность вернуться домой была предоставлена и для жителей второго подъезда дома, менее пострадавшего в результате ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел в 04:36 23 октября на верхних этажах первого подъезда 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке. В результате взрыва погибли семь человек.

Расследование уголовного дела по факту взрыва продолжается. Оно возбуждено по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.