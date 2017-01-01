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Вступил в силу закон о мерах защиты дольщиков

Общество
В России зарегистрировано 38 тыс. обманутых дольщиков и 745 проблемных объектов, отмечает Минстрой

Москва, 1 Января 2017, 14:00 — REGNUM  Вступил в силу закон о дополнительных мерах защиты прав граждан — участников долевого строительства, сообщает ИА REGNUM.

Так, вводятся требования к минимальному размеру собственного капитала застройщиков, имеющих право привлекать средства граждан. Они дифференцированы в зависимости от максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика. При несоответствии размера уставного капитала установленным требованиям застройщик может заключить с одним или несколькими юрлицами нотариально удостоверенный договор поручительства, предусматривающий солидарную либо субсидиарную ответственность поручителя по обязательствам застройщика по договорам участия в долевом строительстве.

Кроме того, предусмотрены меры по повышению информационной открытости застройщиков. Законом прописываются требования к раскрытию информации застройщиком на своем сайте. Также расширен перечень сведений о возводимом жилом помещении, включаемых в договор участия в долевом строительстве, и состав данных о застройщике и проекте строительства, раскрываемых в проектной декларации.

Одновременно уточняется порядок определения цены договора. Предусмотрена обязанность застройщика при передаче объекта долевого строительства передать дольщику инструкцию по эксплуатации этого объекта. Вводится пеня за нарушение застройщиком срока устранения недостатков (дефектов) объекта долевого строительства.

Расширены цели использования денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства — в том числе за счет включения в них финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры.

По данным комитета Госдумы по жилищной политике, в России 35 тыс. человек являются обманутыми дольщиками. Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что, по данным ведомства, в России зарегистрировано 38 тыс. обманутых дольщиков и 745 проблемных объектов.

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