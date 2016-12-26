Москвичи не намерены уступать мэрии в споре о ПЗЗ

Москва, , 18:08 — REGNUM Конфликт вокруг проекта ПЗЗ набирает обороты, муниципальные депутаты и гражданские активисты Москвы, заявили 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM, что в споре с московской мэрией отступать не намерены. Активисты также указывают на многочисленные злоупотребления, как в самих ПЗЗ, так и при проведении общественных слушаний по проекту.

Муниципальный депутат района «Лефортово» Александра Андреева, которая 22 декабря посетила собрание по проекту ПЗЗ в Юго-Восточном административном округе города Москвы, прямо заявила: «Это был спектакль, задачей которого было ни в коем случае не допустить, чтобы настоящие жители могли подать свои предложения и замечания».

Что же касается сути предложенного на обсуждение москвичам проекта ПЗЗ. Здесь речь идет о грандиозном мошенничестве со стороны правительства Москвы, считает Андреева. Городские власти пытаются под видом правил землепользования и застройки принять документ, который с одной стороны, этими правилами не является, а с другой стороны открывает безграничные возможности для тотальной застройки Москвы.

В частности, проект ПЗЗ лишает почти 40 тысяч многоквартирных домов земельных участков, сформированных и поставленных на государственный учёт в советское и постсоветское время. Заложенные в проект ПЗЗ градостроительные параметры могут быть использованы для застройки или другого незаконного распоряжения десятками тысяч земельных участков, отметила Александра Андреева.

Помимо земельных участков многоквартирных домов, есть еще и территории ныне существующих парков, скверов и прочих зеленых территорий города, которые в советское время также были оформлены, как земельные участки, и отнесены к местам общего пользования. Вся эта информация, как и информация о земельных участках многоквартирных жилых домов, находилась в районных БТИ Москвы. В постсоветское время, несмотря на то, что выделялись деньги на то, чтобы информацию о границах этих участков перенести в единый кадастр, чего естественно сделано не было. И теперь всю эту землю пытаются выдать за имущество города, которым чиновники могут распоряжаться по своему усмотрению.

«За 25 лет информация так и не была перенесена. В результате чего произошло грандиозное мошенничество. Ведь стоимость одного участка многоквартирного дома в Москве, например, в районе «Сокол» составляет 1 млрд рублей», — заключила муниципальный депутат.

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Похожее мнение высказал и муниципальный депутат района «Аэропорт» Антон Тарасов, который оказался среди участников собрания по проекту ПЗЗ в Северном административном округе Москвы. Парламентарий рассказал, что у Ховринского Дома культуры железнодорожников, где проходило собрание, его встретила типичная для этого мероприятия картина. Огромное скопление граждан, которых не пускали в зал. Ему не без труда, но все же удалось попасть на слушания, где уже расположились порядка 150 человек, которых, по словам очевидцев, впустили в него загодя с черного входа.

«Большинство входящих в эту группу граждан были работниками и советниками управ, а также разнообразные нанятые люди, которые очень активно поддерживали предложенный проект ПЗЗ. В то же время еще более активно старались перекричать тех, кто задавал неудобные вопросы, и высказывал негативное мнение о ПЗЗ», — подчеркнул Тарасов.

Сами правила депутата не устраивают тем, что в них допускается к строительству много проектов без какой-либо инфраструктуры. В основном это точечная застройка. Например, проект, предполагающий строительство в существующем районе микрорайона из восьми 22 этажных домов на месте бывшего завода ЖБИ, или снос детского сада по улице Константина Симонова, дом 3, а на его месте возможное строительство школы, как об этом говорится в проекте, или строительство 10-этажного здания на месте кинотеатра «Баку», одного из старейших зданий столицы.

Антон Тарасов отметил, что московские депутаты КПРФ анализируют сложившуюся вокруг проекта ПЗЗ ситуацию и готовят свой ответ на вызов мэрии Москвы.

Еще более категорично и в целом о проекте ПЗЗ, и в частности о собрании, посвященном слушаниям, высказался противник массовой жилой застройки на месте соснового парка на Живописной улице Ярослав Никитенко. По его словам, местом проведения мероприятия был выбран самый «медвежий угол» СЗАО Культурно-спортивный комплекс РХТУ им. Д.И. Менделеева. Сами слушания были организованы из рук вон плохо, жителей долго «мариновали» перед входом. Внутри также время от времени происходила давка, для тех, кто не смог попасть в основной зал заседаний, были организованы еще несколько площадок, но из них невозможно было задать свои вопросы. Бланки, на которых можно было оставить свое мнение о ПЗЗ, оказались не пронумерованы, а урны для них не опечатаны, что вызывает сомнения в том, что все мнения граждан будут учтены корректно.

Но главной претензией к собранию 22 декабря стало то, что, по словам активиста, на заседание были привлечены группы граждан, которые за деньги поддержали начинание московского правительства. В доказательство своих слов активист сослался на размещенное такой же небезразличной москвичкой видео на YouTube, а также на сделанную лично им видеозапись, которую он по горячим следам разместил на своей странице в соцсети.

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«Их зафиксировали, и, когда они только приехали на метро «Планерная» в районе 3−4 часов дня — есть видео об этом. Они раздавали календарики, потом они были на слушаниях, где у всех были свои роли, кто-то задавал вопросы, кто-то просто хвалил ПЗЗ, некоторые пытались закричать вопросы местных жителей», — заключил Никитенко.

В заключение стоит отметить, что ряд СМИ, в том числе и ИА REGNUM, по «горячим следам» сообщали о нарушениях, связанных с проведением общемосковского заседания по проекту ПЗЗ. Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты дополнили картину злоупотреблений, которые авторы проекта правил землепользования и застройки пытаются с помощью этого документа легализовать.

Как, в свою очередь, заявили в обращении к президенту авторы петиции, размещенной на портале change.org, одной из главных целей принятия ПЗЗ является незаконное распоряжение не переучтёнными земельными участками. И в обход Конституции РФ, Земельного и Градостроительного кодексов РФ, открывает лицам, наделённым правами принимать градостроительные решения, возможность для злоупотребления должностными полномочиями, нарушая имущественные права, и вопреки публичному интересу, на страже которого стоят указанные законы (коррупционный фактор).

Из всего сказанного напрашивается вывод о том, что интересы авторов ПЗЗ столь существенны, что власти Москвы продолжат всеми правдами и неправдами навязывать москвичам свой вариант развития города. Но и москвичи, в свою очередь, не намерены отступать, что очевидным образом заводит ситуацию в тупик. Из которого по всей видимости выбраться без вмешательства третьей стороны не удастся.

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