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На платных парковках Петербурга заморозили тарифы на 2017 год

Общество
Стоимость стоянки пока останется неизменной
Платная парковка в Петербурге
Иллюстрация: Krti.gov.spb.ru
Платная парковка в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 Декабря 2016, 16:42 — REGNUM  Стоимость оставления транспортного средства в пилотной зоне платной парковки, созданной в центре Санкт-Петербурга, в 2017 году не изменится и останется на уровне 2016 года. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. При этом стала известна стоимость парковки в еще только планируемых новых платных зонах.

Согласно распоряжению комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20 декабря №264-р, стоимость одного часа парковки легкового автомобиля в действующей зоне составит 60 рублей, месячный абонемент обойдется в 12 тыс. рублей, годовой — в 108 тысяч рублей. Местные жители имеют право на парковку своих машин за 1800 рублей в месяц.

Кроме того, тем же распоряжением определены тарифы на размещение транспортных средств во второй, третьей и четвертой зонах платной парковки, обустройство которых запланировано на 2017−2018 годы. Тариф составит от 45 до 49 рублей за 1 час парковки легкового автомобиля, в зависимости от места расположения зоны. Месячный абонемент будет стоить от 9 тыс. до 9,8 тыс. рублей, годовой 80,8 — 87,95 тыс. рублей. Абонемент для местных жителей в новых зонах оценен в 1300—1400 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотная зона платной парковки в центре Петербурга была запущена в сентябре 2015 года. Заполняемость платных парковок держится на уровне 33−41%, пятую часть которых обеспечивают местные жители. Плата взимается за парковку с 8 до 20 часов.

Как предполагается, осенью 2017 года и в начале 2018 года зона платной парковки охватит весь Центральный район Санкт-Петербурга, а также Адмиралтейский район и Петроградскую сторону. К нынешним 2,9 тыс. машиномест в «пилотной зоне» добавится еще 40 тысяч. После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в перечень платных парковок планируется включить и территории Васильевского острова.

Читайте ранее в этом сюжете: Повышение стоимости платной парковки в Петербурге не планируется

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