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Ростовчане предпочитают встретить Новый год в Италии, Греции и Чехии

Общество
34 рейса отправятся из воздушной гавани Ростова-на-Дону в период новогодних каникул
Новогодняя ель
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Новогодняя ель

Ростов-на-Дону, 26 Декабря 2016, 16:33 — REGNUM  

В преддверии наступления 2017 года и в период новогодних каникул из воздушной гавани Ростова-на-Дону на популярные морские курорты Индии, Таиланда, а также в европейские страны отправятся 34 рейса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта, дополнительно подготовлены рейсы в Италию, Грецию и Чехию.

Примечательно, что заключительным в 2016 году рейсом из ростовского аэропорта станет полёт в столичный «Домодедово». Железная птица курсом на Москву взмоет в небо за три часа до боя курантов. Первый самолёт в 2017 году приземлится на берегах Дона 1 января в 10:10 с отдохнувшими в Турции ростовчанами.

Напомним, что международный аэропорт Ростов-на-Дону за неполный 2016 год обслужил более 2 млн пассажиров. Основной объем трафика отмечен на внутрироссийских авиарейсах — 83% пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главными событиями 2016 года жители Ростовской области считают победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также сенсационное поражение «Баварии» из Мюнхена от футбольного клуба «Ростов» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Читайте ранее в этом сюжете: Победа Трампа и поражение «Баварии» на Дону – события года для ростовчан

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